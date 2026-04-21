menu
JPNN.comJPNN.com
Jadwal MotoGP Spanyol 2026: Rekor Jerez Menanti, Mampukah Marc Marquez Bangkit?

Jadwal MotoGP Spanyol 2026: Rekor Jerez Menanti, Mampukah Marc Marquez Bangkit?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: REUTERS/Adriano Machado.

jpnn.com - MotoGP 2026 memasuki seri Eropa lewat balapan di Sirkuit Jerez, Spanyol.

Seri keempat MotoGP 2026 itu akan berlangsung pada 24-26 April mendatang.

Balapan ini diprediksi menghadirkan tensi tinggi sejak sesi sprint race hingga main race.

Sorotan langsung mengarah kepada Marc Marquez yang dipastikan siap tampil penuh di Jerez.

Sirkuit yang dibuka pada 1984 itu bukan arena asing bagi Marquez.

Tercatat, Marquez sebagai salah satu pembalap aktif dengan koleksi kemenangan terbanyak di MotoGP Spanyol, yakni tiga kali, sejajar dengan Francesco Bagnaia.

Meski begitu, persaingan musim ini menghadirkan dinamika berbeda.

Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi tampil konsisten dan kini memimpin klasemen, sedangkan Marquez belum sekali pun meraih kemenagnan di MotoGP 2026.

Jerez kembali memanggil. Simak jadwal MotoGP Spanyol 2026 saat Marc Marquez diuji di trek favoritnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI