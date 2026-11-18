jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong memastikan kondisi anak asuhnya tetap baik setelah mendapatkan waktu istirahat selama jeda FIFA Matchday November 2026.

Meski demikian, kondisi tersebut bisa berubah drastis. Macan Kemayoran bakal menghadapi rangkaian pertandingan yang menguras tenaga dalam waktu berdekatan.

"Setelah laga kemarin, kami punya waktu jeda dua minggu tanpa pertandingan. Jadi, saat ini kami berlatih dengan baik dan kondisi tim juga sedang bagus," ujar Shin Tae-yong.

Skuad Persija telah kembali menjalani latihan di Persija Training Ground, Depok, sejak awal pekan ini. Program latihan difokuskan untuk mengembalikan ritme permainan sekaligus meningkatkan kebugaran para pemain.

Namun, Shin Tae-yong sudah mengantisipasi persoalan yang berpotensi mengganggu performa timnya. Pelatih asal Korea Selatan itu membuka peluang melakukan rotasi pemain.

Bukan tanpa alasan, Persija harus melakoni tiga pertandingan dalam rentang delapan hari, terdiri dari dua laga Super League dan satu pertandingan I.League Cup 2026/2027.

Menariknya, Shin Tae-yong berencana memberikan kesempatan lebih besar kepada pemain yang selama ini jarang mendapatkan menit bermain.

"Kemungkinan besar untuk pertandingan tersebut, kami harus mempersiapkannya dengan mengandalkan para pemain yang jarang mendapatkan menit bermain, karena jadwal pertandingannya memang sangat padat," ungkapnya.