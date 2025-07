Jadwal Pekan 1 BRI Super League, Semua Bisa jadi Big Match

jpnn.com - JAKARTA - Super League 2025-26 bergulir mulai 8 Agustus 2025.

Ada tiga laga yang digelar pada Jumat itu, yakni Borneo FC vs Bhayangkara Presisi Lampung, Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta, dan PSM Makassar vs Persijap Jepara.

Tiga klub promosi, yakni Bhayangkara, PSIM, dan Persijap mendapat jatah di hari pertama pekan ke-1. Ketiga klub tersebut sama-sama menyandang status tim tamu.

Pelatih PSIM Jean-Paul van Gastel mengungkapkan fisik para pemainnya mulai membaik dan terjaga.

PSIM pun sudah membuat kemajuan dalam urusan taktik permainan.

"Kami telah membuat kemajuan secara fisik dan juga taktik. Terus membaik setiap minggunya,” kata Gastel.

Menimbang baru pekan ke-1 dan 18 kontestan Super League punya banyak muka baru dalam timnya, bisa jadi semua pertandingan MD 1 menjadi big match.

Jadwal Pekan 1 Super League 2025-26