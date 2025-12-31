Jadwal Pekan ke-16 Super League, Persib Dapat Laga yang Sangat Penting

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung akan berkunjung ke kandang Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Senin (5/1) pada laga pekan ke-16 Super League.

Laga ini tak kalah penting setelah Persib merebut posisi nomor satu dari tangan Borneo FC Samarinda.

Bek Persib asal Brasil Julio Cesar berpendapat setiap lawan yang akan menghadapi timnya selalu punya motivasi dua kali lipat. Semua tim ingin berusaha mengalahkan Persib.

“Pertandingan berikutnya melawan Kediri, kami akan bermain tandang, ini pertandingan yang sangat penting. Setiap tim yang bertanding melawan Persib selalu mengerahkan semua kekuatannya menghadapi kami,” kata Julio Cesar.

Dia pun bertekad untuk melanjutkan tren positif mereka seusai menang melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC dan PSM Makassar. Kemenangan di akhir tahun adalah sebuah kabar bahagia, kini Maung Bandung wajib fokus.

“Sekarang kami ada di urutan pertama dan kami meraih kemenangan di akhir tahun. Kami harus menjaga tren kemenangan ini, kami harus tetap fokus. Memang ini akan menjadi laga tandang yang sulit tapi saya rasa kami bisa menang di sana. Jadi, kami hanya memikirkan tiga poin,” ujarnya. (il/jpnn)

Jadwal Pekan ke-16 dan Klasemen Super League



ileague