Jadwal Pekan ke-26 Super League, Dibuka dengan Laga Besar, Mungkin Panas

jpnn.com - KABUPATEN MALANG - Super League bakal kembali bergulir setelah jeda lama lantaran libur Lebaran dan laga internasional (timnas).

Arema FC vs Malut United akan membuka pekan ke-26 di Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (3/4) sore WIB.

Tuan rumah Arema sedang mencari momen untuk bangkit dari tiga kekalahan beruntun di tiga laga terakhir (vs Bhayangkara FC, vs Bali United, dan vs Borneo FC).

Saat ini si Singo Edan berada di urutan ke-11 klasemen.

Sementara itu, sang tamu Malut United yang bertabur bintang, juga butuh kemenangan untuk menjaga diri dalam bersaing di Top 4.

Pada laga terakhir, di pekan ke-25, malut United harus puas dengan hasil imbang 3-3 dengan PSM Makassar. Itu membuat Malut United yang berada di posisi ke-4, berjarak tujuh poin dengan Persija Jakarta di peringkat ke-3.

"Semua pemain pasti selalu siap memberikan yang terbaik bagi Malut United,” kata Kapten Malut United Gustavo Franca sepetti dipetik dari halaman klub.

Selain Arema FC vs Malut United, pada Jumat juga digelar laga Dewa United vs PSIM Yogyakarta di BIS. (mufc/jpnn)