Jadwal Pekan ke-26 Super League: PSIM Belum Merasa Aman

jpnn.com - YOGYAKARTA – Pekan ke-26 Super League bergulir akhir pekan ini.

Juara Liga 2 (kini bernama Championship) tahun lalu PSIM Yogyakarta bertekad terus memberikan hasil terbaik bagi masyarakat Kota Gudeg.

Hingga laga pekan ke-25, PSIM yang berstatus sebagai tim promosi musim ini menempati posisi yang terbilang bagus. Dengan koleksi 38 poin hasil dari sembilan kali menang, 11 kali imbang dan lima kali kalah, PSIM kini ada di peringkat ke-8.

Bek andalan PSIM Franco Ramos Mingo membagikan perasaannya mengenai performa lini pertahanan timnya sejauh ini. Dia merasa kondisi fisik dan mentalnya berada dalam level prima untuk memberikan hasil terbaik bagi tim di sisa laga musim ini.

“Ya, saya merasa sangat baik tentang hal itu. Bagi kami para pemain bertahan, saya pikir hal terpenting adalah bertahan terlebih dahulu, untuk bisa menjaga kebobolan sesedikit mungkin,” kata Franco Ramos.

Dia menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah menjaga gawang PSIM dari serangan lawan. Namun, Ramos tidak memungkiri ada kepuasan tersendiri jika mampu membantu tim dengan mencetak gol dalam sebuah laga.

“Namun, setiap kali saya bisa membantu tim dengan gol, itu terasa sangat menyenangkan. Bersama PSIM, kami memiliki tujuan yang sangat jelas di awal musim, yaitu untuk bertahan dan tidak terdegradasi,” katanya.

Pada pekan ke-26, PSIM akan melakoni big match, yakni bertandang ke kandang Dewa United.