Jadwal Pekan ke-29 Super League, Gak Pakai Lama, Besok Ada
Ilustrasi seremoni pembuka laga Super League. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - GIANYAR - Pencinta (bukan pecinta) Super League tak perlu menunggu lama menyaksikan pekan ke-29 kompetisi kasta tertinggi di Indonesia ini bergulir.

Setelah pekan ke-28 ditutup dengan Dewa United vs Persib Bandung yang (menurut tim tamu) berakhir kontroversial, Senin (20/4), pekan ke-29 hadir Rabu (22/4).

Dua pertandingan digelar besok, yakni Persis Solo vs Bhayangkara FC dan PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta.

Duel PSIM vs Persija lebih mendapat sorotan, lantaran alasan keamanan dan kapasitas arena membuat pertarungan tersebut tak digelar di kandang asli PSIM musim ini, yakni Stadion Sultan Agung, Bantul. Namun, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

“PSIM menghormati keputusan pihak kepolisian dan seluruh otoritas terkait, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan pertandingan adalah prioritas utama. Bermain di luar Yogyakarta bukan keputusan yang ideal bagi kami. Sebagai tuan rumah, tentu kami ingin bermain di hadapan suporter sendiri,” ujar Direktur Utama PSIM Yuliana Tasno.

Manajemen menyadari bahwa keputusan pemindahan lokasi pertandingan memicu kekecewaan bagi para suporter Laskar Mataram.

“Kami memahami rasa kecewa para suporter. Namun, tim butuh energi dan kecintaan. Saat ini yang dibutuhkan pemain adalah dukungan positif, bukan perpecahan,” tutur Yuliana. (pji/jpnn)

Jadwal Pekan ke-29 dan Klasemen Super League
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

