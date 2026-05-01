Jadwal Pekan ke-31, Klasemen Super League, dan Kans Persija

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta masih punya kans menjadi juara Super League musim ini, meski jalan ke sana kecil dan terjal.

Macan Kemayoran -julukan Persija, kini berjarak tujuh poin dengan Persib Bandung dan Borneo FC saat kompetisi menyisakan empat pekan lagi.

Persija mungkin berharap dua tim di atasnya selalu terpeleset di tiga dari empat pertandingan tersisa.

Tim kesayangan Jakmania masih punya urusan dengan Persijap Jepara (away), Persib Bandung (home), Persik Kediri (away), dan Semen Padang (home).

Persija harus menang melawan Persijap pekan ini, lalu mati-matian berjuang mengalahkan Persib di pekan berikutnya, jika mau menambah dan menjaga peluang menjadi juara. Itu belum termasuk berharap Persib dan Borneo FC tak menang di pekan ke-31 ini. (il/jpnn)

Jadwal Pekan ke-31 dan Klasemen Super League

