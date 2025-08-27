menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Jadwal Pekan ke-4 BRI Super League: Aduh, Berat Buat Persija

Jadwal Pekan ke-4 BRI Super League: Aduh, Berat Buat Persija

Jadwal Pekan ke-4 BRI Super League: Aduh, Berat Buat Persija
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pasukan Persija Jakarta.

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta kembali harus melakoni big match di BRI Super League.

Setelah meladeni Malut United di pekan ketiga (1-1), Persija harus berhadapan dengan Dewa United di pekan ke-4.

Persija bertandang, menyandang status sebagai tamu di Banten International Stadium, Serang, Jumat (29/8) malam WIB.

Baca Juga:

Itu bakal berat buat Persija, lantaran selain away, tim berjuluk Macan Kemayoran itu harus menghadapi klub bertabur bintang yang sepertinya sudah mulai menemukan 'kebersamaan'.

Laga itu sangat penting buat Dewa United yang sedang berupaya memperbaiki peringkat setelah meraih hasil minor pada dua laga awal (1-3 vs Malut United dan 0-2 vs Semen Padang), tetapi akhirnya meraih kemenangan cantik 3-1 dari Persik Kediri.

Namun, Persija juga boleh sedikit membusungkan dada, karena punya keunggulan head to head.

Baca Juga:

Dalam enam pertemuan, Persija meraih tiga kemenangan, sekali imbang, dua kali keok.

Tukang Racik Persija Jakarta Mauricio Souza menyadari Dewa United bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan.

Pekan ke-4 BRI Super League bakal ramai dan seru nih. Lihat jadwalnya di sini dan cek klasemen.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI