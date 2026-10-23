Jadwal Pekan ke-7 Super League, Persib Pengin Bangkit di Kandang Lawan

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini jadwal pertandingan pekan ketujuh BRI Super League yang akan berlangsung mulai Sabtu (24/10) hingga Rabu (28/10).

Pada pekan ke-7, akan ada laga menarik seperti Persib Bandung yang akan menghadapi Garudayaksa FC hingga pertandingan bertajuk Derbi Suramadu.

Dilansir dari laman resmi I.League, Jumat (23/10), Persib Bandung bertandang ke markas Garudayaksa FC pada pekan ketujuh Super League di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10) pukul 19.00 WIB.

Persib Bandung mengusung misi bangkit ketika menghadapi Garudayaksa FC setelah pada pekan sebelumnya menelan kekalahan setelah ditaklukkan Madura United 0-1.

Selain itu, kemenangan tentu dapat membuat Persib Bandung kembali meramaikan persaingan di papan atas klasemen sementara BRI Super League setelah kini mengumpulkan 10 poin dari enam pertandingan.

Di sisi lain, Garudayaksa FC juga mengusung misi bangkit sebab pada pekan sebelumnya menelan kekalahan telak ketika bertandang ke markas Bali United dengan skor 0-5.

Selanjutnya ada pertandingan bertajuk Derbi Suramadu yang mempertemukan Persebaya Surabaya menghadapi Madura United pada pekan ketujuh Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (26/10) pukul 19.00 WIB.

Persebaya Surabaya tentu tidak ingin kembali kehilangan poin setelah pada pekan sebelumnya menelan kekalahan 0-1 di kandang PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Kamis (22/10).