Jadwal Pekan ke-8 Super League, Dibuka di Brawijaya Sore Ini
Sabtu, 27 Desember 2025 – 09:47 WIB
jpnn.com - KEDIRI - Super League akhir pekan ini dan awal pekan depan merupakan sembilan laga tunda pekan ke-8.
Seharusnya pekan ke-8 digelar pada akhir September, tetapi saat itu ada kepentingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Jadilah pekan ke-8 digelar 27-30 Desember.
Persik Kediri vs Persis Solo di Stadion Brawijaya menjadi pembuka.
Kemudian, malam nanti ada partai ramai, yakni Persib Bandung vs PSM Makassar. Cek selengkapnya di bawah ini. (il/jpnn)
Jadwal Laga Tunda Pekan ke-8 dan Klasemen Super League
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
