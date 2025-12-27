menu
Jadwal Pekan ke-8 Super League, Dibuka di Brawijaya Sore Ini

Ilustrasi Super League. Foto: IG ileague

jpnn.com - KEDIRI - Super League akhir pekan ini dan awal pekan depan merupakan sembilan laga tunda pekan ke-8.

Seharusnya pekan ke-8 digelar pada akhir September, tetapi saat itu ada kepentingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.

Jadilah pekan ke-8 digelar 27-30 Desember.

Persik Kediri vs Persis Solo di Stadion Brawijaya menjadi pembuka.

Kemudian, malam nanti ada partai ramai, yakni Persib Bandung vs PSM Makassar. Cek selengkapnya di bawah ini. (il/jpnn)

Jadwal Laga Tunda Pekan ke-8 dan Klasemen Super League
Cek jadwal lengkap laga tunda pekan ke-8 Super League, dibuka Persik vs Persis. Cek klasemen di sini.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

