Jadwal Pekan ke-8 Super League: Laga Superbesar Sabtu Malam

jpnn.com - SERANG - Superbig match bakal hadir pada pekan ke-8 Super League.

Peringkat kedua klasemen, yakni Dewa United akan menjamu si pemimpin klasemen Persija Jakarta di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (31/10) malam.

Dewa United yang menelan kekalahan pertamanya musim ini di pekan ke-7 kemarin (kalah 0-4 dari Arema FC), wajib menunjukkan kebangkitan di laga melawan Persija.

Jika gagal mengalahkan Persija, Dewa United makin tertinggal di klasemen.

Sementara itu, Persija datang ke Serang setelah menemukan cara untuk bangkit.

Seusai kalah 2-3 dari Persita di pekan ke-5, Persija menang di dua pekan berikutnya, yakni 5-1 vs Arema FC dan 2-1 vs Persik Kediri.

Persija kukuh di puncak klasemen.

Kiper Persija Nadeo Argawinata berharap mentalitas dan daya juang tim yang ditunjukkan saat menghadapi Persik dapat terus dipertahankan pada pertandingan berikutnya.