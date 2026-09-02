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Jadwal Pekan Pertama Super League: Ada Tiket Promo Rp15 Ribu

Jadwal Pekan Pertama Super League: Ada Tiket Promo Rp15 Ribu
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Pemain Java United berlatih. Foto: ileague

jpnn.com - SEMARANG - Pekan pertama Super League bergulir akhir pekan ini, Jumat (4/9) hingga Minggu (6/9).

Java United FC -yang musim lalu masih bernama Malut United, melakoni pekan pertama di kandang baru mereka, yakni Stadion Jatidiri, Semarang.

Tim asuhan Fabio Lefundes itu memulai perjuangan di Super League dengan menjamu satu dari tiga tim promosi, yaitu Garudayaksa FC, Minggu (6/9) kick off pukul 15.30 WIB.

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Antusiasme dan motivasi Java United menjelang laga disebar kepada publik Jawa Tengah lewat promo pembelian tiket.

Para penikmat sepak bola di Jawa Tengah bisa membeli tiket dan menyaksikan pertandingan Java United versus Garudayaksa FC secara langsung dengan harga Rp15.000.

Tiket Java United vs Garudayaksa FC seharga Rp15.000 bisa dibeli lewat laman resmi klub yakni javaunited.com. Penjualan awal terbuka untuk tribun Barat Stadion Jatidiri dengan kuota 2.000 tiket.

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"Melalui promo tiket ini kami berharap bisa memberikan hiburan dan ikut meramaikan iklim sepak bola di Jawa Tengah. Kami mengajak para penikmat sepak bola di Jawa Tengah untuk merayakan sepak bola bersama," kata Manajer Java United FC Alan Haviludin.

Sebelum laga pembuka kontra Garudayaksa FC, Java United telah melakukan persiapan sejak Juli 2026. 

Lihat jadwal lengkap pekan pertama Super League di sini. Begitu banyak laga berlabel big match.

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