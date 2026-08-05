menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Jadwal Pekan Pertama Super League Dirilis, Persija dan Persib Dapat Ujian Berat

Jadwal Pekan Pertama Super League Dirilis, Persija dan Persib Dapat Ujian Berat

Jadwal Pekan Pertama Super League Dirilis, Persija dan Persib Dapat Ujian Berat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Persib vs Persija di semifinal Piala Presiden 2026. Foto: persija

jpnn.com - JAKARTA - Atmosfer panas akan langsung terasa sejak pekan pertama Super League 2026/2027. 

Jadwal resmi yang dirilis I League menghadirkan sederet laga besar, termasuk ujian berat yang menanti Persija Jakarta dan juara bertahan Persib Bandung.

Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu akan resmi bergulir pada Jumat (4/9).

Baca Juga:

Laga pembuka mempertemukan Arema FC dengan Isenmulang Kalteng FC (dulu bernama Adhyaksa FC) di Stadion Kanjuruhan, Malang, pukul 15.30 WIB.

Setelah itu, Bali United akan menghadapi tim promosi PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada pukul 19.00 WIB.

Persija menjadi salah satu tim yang langsung mendapat tantangan besar.

Baca Juga:

Macan Kemayoran harus memulai musim dengan melawat ke markas Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri, Sabtu (5/9) pukul 19.00 WIB.

Bermain di kandang Pesut Etam menjadi ujian awal bagi skuad ibu kota yang mengincar start positif.

Jadwal Super League 2026/2027 pekan pertama telah dirilis. Juara bertahan Persib Bandung menghadapi PSM Makassar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI