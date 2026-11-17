jpnn.com - JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memundurkan jadwal pemilihan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Keputusan diambil setelah pimpinan MPR bersama unsur DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat gabungan (ragab) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkap ragab membahas dua isu, yakni jadwal sidang paripurna pengisian kursi wapres RI dan prosesi pelantikan pejabat posisi yang sama.

"Dua itulah yang kami bahas dalam ragab ini," katanya, Senin.

Muzani menjelaskan alasan jadwal pemilihan wapres RI dimundurkan, yakni mempertimbangkan agenda kegiatan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, Prabowo sudah harus mengirimkan usul dua nama kandidat Wapres RI pada 18 November andai jadwal pemilihan tetap 2 Desember.

Sementara itu, Prabowo diketahui ke luar negeri untuk mengikuti KTT ASEAN di Manila, Filipina pada 15-17 November dan dilanjutkan menghadiri KTT APEC di China pada 18-19 November.

Muzani mengatakan jadwal kenegaraan Presiden Prabowo yang padat membuat pemilihan wapres perlu dimundurkan.