Jadwal Penerbangan Batal, Andien Sempat Panik Gara-gara Ini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Andien mengungkap situasi yang dialami setelah jadwal penerbangannya mengalami kendala akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Melalui akun miliknya di Instagra, dia menceritakan momen saat hendak mendarat di Semarang hingga rencana kepulangannya ke Jakarta yang terkendala.

Andien mengatakan, pesawat yang ditumpanginya sempat berputar-putar di udara hampir satu jam sebelum akhirnya mendarat di Semarang.

Menurut kabar yang diterimanya, kondisi tersebut terjadi karena jarak pandang (visibility) yang rendah. Situasi itu sempat membuat dirinya panik.

“Saat ini aku lagi berada di Salatiga. Jadi kemarin waktu aku mau landing di Semarang, pesawat yang aku tumpangi itu sempat mutar-mutar hampir satu jam di udara, dan kabarnya itu adalah karena visibility yang rendah. Aku juga sempat panik,” ungkap Andien.

Tidak berhenti di situ, rencana Andien untuk kembali ke Jakarta juga mengalami kendala.

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Penerbangan dari Semarang menuju Jakarta yang seharusnya ditumpanginya pada hari itu ikut dibatalkan.

Pemilik album Gemintang itu sempat berusaha mencari alternatif perjalanan menggunakan kereta api. Namun, tiket kereta ternyata sudah habis.