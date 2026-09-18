Jadwal Pengalihan Utang Whoosh Molor, Kemenkeu Masih Hitung Valuasi Saham PSBI

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan terkait progres pengalihan kewajiban Whoosh dari Danantara kepada pemerintah.

Rencana pengalihan yang semula dijadwalkan pada 15 September 2026 tersebut dipastikan molor dari target.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Evita Manthovani menyatakan proses kini memasuki tahap finalisasi pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) kepada pemerintah pusat.

PT PSBI merupakan konsorsium badan usaha milik negara pemegang 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

“Skema telah ditetapkan, telah dibahas secara detail dan tentunya ini sesuai dengan harapan tidak dengan melibatkan APBN secara langsung dalam pemenuhan kewajiban PT PSBI,” kata Evita Manthovani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9).

Evita mengungkapkan Kemenkeu tengah menjalankan proses due diligence atau uji tuntas terhadap aset saham tersebut.

Perhitungan valuasi atas nilai saham PSBI yang akan dialihkan juga terus dimatangkan.

Sambil berjalan, pemerintah merancang Peraturan Presiden sebagai landasan hukum pengalihan saham.