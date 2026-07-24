Jadwal Perempat Final China Open 2026 Hari Ini: Jojo dan Fajar/Fikri Bertekad Revans
jpnn.com - JAKARTA - Empat wakil Indonesia akan berjuang untuk bisa tembus semifinal China Open 2026.
Jadwal laga delapan besar digelar di Olympic Sports Gymnasium Centre, Changzhou, hari ini Jumat 24 Juli 2026 mulai pukul 09.00 pagi WIB.
Bagi Sobat Negeriku yang ingin menonton bisa melalui streaming di Vidio.com.
Ujian konsistensi wakil Indonesia akan dimulai pada perempat final turnamen BWF Super 1000.
Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- akan menantang wakil Kanada, Victor Lai.
Laga tersebut kental aroma revans setelah pada pertemuan sebelumnya di final Indonesia Open 2026 tersebut tunggal putra asal PB Tangkas itu kalah dengan skor 19-21, 8-21.
Adapun laga lainnya yang juga kental aroma balas dendam, yakni Fajar/Fikri melawan pasangan Korea, Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju.
Ganda putra milik SGS Bandung tersebut ingin revans karena di pertemuan sebelumnya, yakni pada semifinal Badminton Asia Championships 2026, kalah dengan skor 13-21, 21-14, 16-21.
Lihat di sini jadwal pertandingan empat wakil Indonesia yang akan berjuang tembus semifinal ajang China Open 2026 hari ini.
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