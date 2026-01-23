menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Jadwal Perempat Final Indonesia Masters 2026: Penuh Duel Panas

Jadwal Perempat Final Indonesia Masters 2026: Penuh Duel Panas

Jadwal Perempat Final Indonesia Masters 2026: Penuh Duel Panas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri saat tampil di Indonesia Masters 2026. Foto : Ricardo

jpnn.com - Indonesia masih menjaga asa di turnamen bulu tangkis bertajuk Indonesia Masters 2026. Hingga Jumat (23/1/2026), Merah Putih memastikan sembilan wakil menembus babak perempat final.

Peta persaingan pun kian memanas.

Indonesia tetap memiliki peluang meraih gelar juara di empat sektor berbeda, bahkan satu tempat di semifinal sudah dikunci lebih awal.

Baca Juga:

Kepastian itu datang karena adanya duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra.

Laga tersebut mempertemukan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dengan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Duel ini menjadi sorotan lantaran kedua pasangan sama-sama membawa modal kuat.

Baca Juga:

Dalam catatan pertemuan terakhir, Raymond/Joaquin memiliki keunggulan psikologis setelah menaklukkan Fajar/Fikri di final Australian Open 2025.

Sementara itu, sorotan lain tertuju ke sektor tunggal putra. Alwi Farhan menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa.

Indonesia masih menjaga asa juara di Indonesia Masters 2026. Duel panas menanti di 8 besar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI