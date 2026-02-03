Jadwal Perempat Final Piala Asia Futsal 2026 Hari Ini, Tuan Rumah Main di Indonesia Arena

jpnn.com - JAKARTA - Dua raksasa futsal Asia, yakni Iran dan Jepang masih bertahan di Piala Asia Futsal 2026 yang digelar di Indonesia (Jakarta).

Dalam 17 kali hajatan Piala Asia Futsal, Iran 13 kali menjadi juara, Jepang empat kali. Belum ada yang lain.

Ajang dua tahunan tersebut hari ini masuk perempat final.

Iran si juara bertahan akan meladeni Uzbekistan -peringkat ketiga dua tahun lalu.

Sementara itu, Jepang akan berhadapan dengan Afghanistan.

Tuan rumah Indonesia akan meladeni Vietnam. Indonesia belum pernah lulus ke semifinal.

Capaian terbaik Merah Putih di futsal Asia ialah perempat final 2022. Indonesia gagal ke semifinal setelah kalah 2-3 dari Jepang -yang menjadi juara saat itu. (tafc/jpnn)

Jadwal Perempat Final Piala Asia Futsal 2026 (Selasa, 3/2)

Iran vs Uzbekistan – Jakarta International Velodrome 13.00 WIB

Thailand vs Irak – Indonesia Arena 15.00 WIB

Jepang vs Afghanistan – Jakarta International Velodrome 17.00 WIB

Indonesia vs Vietnam – Indonesia Arena 19.00 WIB