Jadwal Perempat Final Piala Dunia 2026 & Daftar Top Skor
jpnn.com - VANCOUVER - Dari 48 kontestan Piala Dunia 2026, kini tinggal delapan negara yang menjaga peluang menjadi juara.
Delapan peserta perempat final Piala Dunia 2026 itu ialah:
- Maroko
- Prancis
- Norwegia
- Inggris
- Spanyol
- Belgia
- Argentina
- Swiss
Dari delapan negara tersebut, empat di antaranya sudah pernah menjadi juara dunia, yakni:
- Argentina (1978, 1986, 2022)
- Prancis (1998, 2018)
- Inggris (1966)
- Spanyol (2010)
Kebetulan, empat negara tersebut belum bertemu di perempat final Piala Dunia 2026. Laga 8 Besar akan dibuka dengan pertemuan Prancis vs Maroko di Boston, Jum'at (10/6).
fifa
Perempat Final
Jum’at, 10 Juli
03.00 WIB: Prancis vs Maroko
Sabtu, 11 Juli
02.00 WIB: Spanyol vs Belgia
Ahad, 12 Juli
04.00 WIB: Norwegia vs Inggris
08.00 WIB: Argentina vs Swiss
Semifinal
Rabu, 15 Juli
02.00 WIB: Prancis/Maroko vs Spanyol/Belgia
Kamis, 16 Juli
02.00 WIB: Norwegia/Inggris vs Argentina/Swiss
Peringkat Ketiga
Minggu, 19 Juli
04.00 WIB:
Final
Senin, 20 Juli
02.00 WIB:
Sepatu Emas
Hingga 16 Besar rampung, Kapten Argentina Lionel Messi memimpin persaingan perebutan Sepatu Emas alias pemimpin daftar top skor Piala Dunia 2026.
Messi mengoleksi delapan gol.
Kini tinggal delapan negara yang menjaga peluang menjadi juara Piala Dunia 2026. Anda sudah tahu?
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