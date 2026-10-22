Jadwal Persib Bandung Makin Berat, Igor Tolic Beri Sinyal Rotasi?
jpnn.com - Jadwal pertandingan yang padat menjadi tantangan tersendiri bagi Persib Bandung dalam melanjutkan kiprahnya di BRI Super League 2026/27.
Maung Bandung dijadwalkan bertandang ke markas Madura United FC pada pekan keenam, Kamis (22/10/2026).
Marc Klok dan kolega datang ke Madura setelah melewati rangkaian pertandingan dengan waktu pemulihan yang terbatas.
Persib tercatat telah menjalani lima pertandingan dalam 14 hari. Situasi tersebut menuntut tim pelatih menjaga kebugaran pemain agar performa tim tetap stabil di tengah padatnya agenda kompetisi.
Igor Tolic Buka Peluang Rotasi Pemain
Padatnya agenda pertandingan membuat Persib perlu mempertimbangkan komposisi pemain secara cermat.
Pelatih Persib Igor Tolic pun tidak menutup kemungkinan memberikan kesempatan kepada pemain yang selama ini belum banyak tampil.
Menurut Tolic, jumlah pemain dalam skuad Persib tidak terlalu besar. Karena itu, setiap pemain berpotensi mendapatkan kesempatan sesuai kebutuhan tim dalam menghadapi rangkaian pertandingan berikutnya.
"Menurut saya, setiap pemain memiliki peluang untuk bermain. Skuad kami tidak terlalu besar, sehingga kami akan menurunkan pemain ketika memang dibutuhkan," ucapnya.
Jadwal pertandingan yang padat menjadi tantangan tersendiri bagi Persib Bandung dalam melanjutkan kiprahnya di BRI Super League 2026/27.
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