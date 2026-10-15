Jadwal Persib Padat, Persik Tak Mau Terkecoh: Ada Alasan yang Bikin Waspada

jpnn.com - Persik Kediri tidak ingin menjadikan jadwal padat Persib Bandung sebagai keuntungan semata. Pelatih Macan Putih Marcos Reina meminta anak asuhnya tetap waspada saat menghadapi sang juara bertahan Super League.

Persik dijadwalkan bertandang ke Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10/2026) malam, dalam lanjutan pekan kelima Super League 2026/2027.

Persib baru saja menghadapi Cong Viettel FC pada ajang AFC Champions League Two (ACL Two), Rabu (14/10). Maung Bandung menang tipis 1-0 dalam pertandingan tersebut.

Jadwal yang rapat berpotensi memengaruhi kebugaran pemain Persib. Meski demikian, Reina tidak ingin menganggap lawannya akan tampil di bawah performa terbaik.

Dia menilai Persib memiliki kedalaman skuad yang baik sehingga tetap bisa menurunkan pemain berkualitas meski harus menjalani pertandingan dalam waktu berdekatan.

"Apa pun kondisinya, Persib tetap Persib. Tim kuat dan juara bertahan tiga kali beruntun. Apalagi, nanti Persik Kediri main di kandang mereka," kata Marcos Reina.

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Pelatih asal Spanyol itu juga menilai Persib memiliki pengalaman dan materi pemain yang mumpuni. Menurutnya, tim pelatih Maung Bandung tentu telah memperhitungkan kondisi fisik pemain sebelum menentukan susunan pemain.

"Kami tim profesional. Persib juga tim banyak pengalaman dengan materi pemain mumpuni. Saya kira pelatih mereka telah mempertimbangkan kebugaran pemain yang tampil dengan jadwal sangat padat," jelasnya.