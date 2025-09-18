Jadwal Pertandingan Pekan ke-6 Super League, Ada Arema vs Persib, Persija ke Parepare

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini jadwal pertandingan pekan keenam BRI Super League 2025/2026 yang akan bergulir mulai Jumat (19/9).

Pada pekan ini ada laga besar, antara lain Arema FC vs Persib Bandung, hingga PSM Makassar vs Persija Jakarta.

Jadwal Arema vs Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (22/9) pukul 15.30 WIB.

Arema FC tentu membidik kemenangan pada pertandingan ini, setelah pada pekan sebelumnya harus menelan kekalahan dari Dewa United di Kanjuruhan, pekan lalu.

Di sisi lain, Persib Bandung ingin melanjutkan tren kemenangan setelah pada pekan sebelumnya mereka mengemas kemenangan menghadapi Persebaya Surabaya.

Selanjutnya ada pertandingan besar lainnya yang mempertemukan dua tim alumni perserikatan, yakni PSM Makassar menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (21/9) pukul 19.00 WIB.

PSM Makassar membidik poin penuh pada pertandingan ini karena pada empat laga Super League sebelumnya mereka belum pernah merasakan kemenangan karena dengan mendapatkan tiga hasil imbang dan dipaksa menelan satu kekalahan.

Skuad asuhan Bernardo Tavares tentu mengusung misi bangkit setelah pada pekan sebelumnya PSM Makassar menelan kekalahan mengecewakan kontra Persita Tangerang.