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Jadwal Piala AFF 2026 dan Klasemen Mutakhir, Sudah Terlihat!

Jadwal Piala AFF 2026 dan Klasemen Mutakhir, Sudah Terlihat!
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Thailand vs Malaysia di penyisihan Grup B Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026. Foto: aseanutdfc

jpnn.com - BANGKOK - Thailand memimpin klasemen Grup B Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026 setelah menerjang Malaysia di Rajamangala National Stadium, Sabtu (1/8).

Pelatih Thailand Anthony Hudson pun memuji penampilan para pemainnya dalam kemenangan 2-0 itu.

“Saya sangat bangga dengan para pemain yang memainkan sepak bola yang sangat bagus. Kami perlu terus meningkatkan tingkat kebugaran pemain, karena ini turnamen," tuturnya.

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"Menjelang akhir laga, kami memang sengaja bertahan karena empat atau lima pemain mengalami kram dan masalah fisik lainnya," imbuh Hudson.

Thailand memimpin klasemen dengan enam poin, sama dengan koleksi poin Malaysia.

Buat Malaysia, laga di Bangkok itu merupakan kekalahan pertama mereka di grup.

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Piala AFF 2026 mulai tiba di akhir penyisihan dan sudah terlihat tim yang berpotensi ke semifinal (Top 2) serta yang tak punya kans lagi ke 4 Besar. (auf/jpnn)

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Jadwal Piala AFF 2026 dan Klasemen Mutakhir, Sudah Terlihat!
Jadwal Piala AFF 2026 dan Klasemen Mutakhir, Sudah Terlihat!flashscore-aseanutdfc

Piala AFF 2026 mulai tiba di akhir penyisihan dan sudah terlihat tim yang berpotensi atau tidak ke semifinal.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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