Jadwal Piala AFF 2026 Hari Ini, Ada Big Match di Hanoi, Timnas Indonesia Main Jam 5

jpnn.com - HANOI - Dua pertandingan di Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 hadir hari ini.

Pemimpin klasemen Singapura berpotensi menciptakan big match saat bertandang ke markas juara bertahan, Vietnam, di My Dinh National Stadium, Hanoi, Jumat malam.

“Masuk ke kompetisi sebagai juara bertahan tidak menciptakan tekanan bagi kami,” kata Pelatih Vietnam Kim Sang-sik.

Di tangan Kim juga Vietnam meraih gelar juara pada 2024.

“Kami ingin menggunakan status itu untuk memberikan kepercayaan diri kepada tim. Kami akan mendekati setiap pertandingan seolah-olah itu adalah final dan mencoba mencapai hasil terbaik di setiap pertandingan," tutur Kim.

Laga ini menjadi salah satu penentu, karena setelah itu Singapura dan Vietnam pun harus berhadapan dengan satu lagi favorit di grup, yakni Timnas Indonesia.

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Buat Singapura, pertandingan nanti merupakan laga ketiga setelah mengalahkan Kamboja dan Timor Leste, sedangkan Vietnam baru main sekali (menang dari Timor Leste).

Beberapa jam sebelum pertempuran malam di Hanoi, ada laga lain. Timor Leste -yang dianggap belum memiliki stadion berstandar internasional, meminjam Stadion Chonburi di Thailand untuk menjamu Timnas Indonesia.