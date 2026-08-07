Jadwal Piala AFF 2026 Singapura Vs Timnas Indonesia, Herdman Bilang Kami Terluka

jpnn.com - KALLANG - Timnas Indonesia bertandang ke markas Singapura di Stadion Jalan Besar, Kallang, Jumat (7/8) dengan memikul beban superberat.

Indonesia harus menang -tak cukup imbang, jika masih pengin lulus ke semifinal Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026.

Pertarungan melawan tuan rumah Singapura merupakan laga terakhir di grup buat Timnas Indonesia.

Cek klasemen Grup A di bawah ini, semoga Anda dimudahkan untuk mengerti seperti apa peluang Timnas Indonesia.

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Pelatih Indonesia John Herdman mengatakan timnya siap menghadapi laga krusial di Jalan Besar.

Indonesia yang telah enam kali menjadi runner-up ajang ini, menelan kekalahan 0-3 di kandang sendiri dari juara bertahan Vietnam pada pertandingan terakhir mereka, kekalahan yang membuat Indonesia berada di pinggir jurang kegagalan ke semifinal.

"Ada banyak aspek positif dari penampilan saat melawan Vietnam, meskipun transisi pertahanan kami terkadang terlalu terbuka. Itu adalah hal-hal yang kami perbaiki," tutur Herdman seperti diambil dari halaman ASEAN United FC