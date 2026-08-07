Jadwal Piala AFF 2026 Singapura Vs Timnas Indonesia, Herdman Bilang Kami Terluka
jpnn.com - KALLANG - Timnas Indonesia bertandang ke markas Singapura di Stadion Jalan Besar, Kallang, Jumat (7/8) dengan memikul beban superberat.
Indonesia harus menang -tak cukup imbang, jika masih pengin lulus ke semifinal Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026.
Pertarungan melawan tuan rumah Singapura merupakan laga terakhir di grup buat Timnas Indonesia.
Cek klasemen Grup A di bawah ini, semoga Anda dimudahkan untuk mengerti seperti apa peluang Timnas Indonesia.
auf-fs
Pelatih Indonesia John Herdman mengatakan timnya siap menghadapi laga krusial di Jalan Besar.
Indonesia yang telah enam kali menjadi runner-up ajang ini, menelan kekalahan 0-3 di kandang sendiri dari juara bertahan Vietnam pada pertandingan terakhir mereka, kekalahan yang membuat Indonesia berada di pinggir jurang kegagalan ke semifinal.
"Ada banyak aspek positif dari penampilan saat melawan Vietnam, meskipun transisi pertahanan kami terkadang terlalu terbuka. Itu adalah hal-hal yang kami perbaiki," tutur Herdman seperti diambil dari halaman ASEAN United FC
Kalau sudah begini, apakah Pelatih Timnas Indonesia John Herdman masih menonton di tribune dahulu sebelum turun ke bench?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Gugur, Mitchell Baker Ikut Kehilangan Takhta
- Singapura Lolos dari Lubang Jarum, Jacob Mahler Bicara soal Timnas Indonesia
- Piala AFF 2026: Singapura Singkirkan Timnas Indonesia, Gavin Lee Singgung Hal Ini
- Timnas Indonesia Gagal Total di Piala AFF 2026, Begini Sikap Erick Thohir
- Timnas Indonesia Tersingkir, John Herdman Ungkap Satu Hal yang Tak Bisa Dikendalikan
- John Herdman Bicara Kegagalan Timnas Indonesia: Terkadang Dewi Fortuna Tak Berpihak