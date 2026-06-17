Jadwal Piala Dunia 2026: 4 Laga Terakhir di MD1

jpnn.com - DALLAS - Matchday 1 penyisihan grup Piala Dunia 2026 tiba di hari terakhir.

Ada empat pertandingan; dua di Grup K, dua di Grup L.

Laga Inggris vs Kroasia di Dallas Stadium mungkin lebih menjadi sorotan, meski tiga pertandingan lainnya tetap menjanjikan banyak drama.

"Ini musim terbaik yang pernah saya jalani. Mencetak lebih banyak gol daripada musim sebelumnya," kata Kapten Inggris Harry Kane.

Seperti biasa, Inggris datang ke turnamen besar menyandang status unggulan. Kane pun menyadari hal itu.

"Saya percaya, inilah waktu terbaik kami memenangi Piala Dunia," ujarnya. (fifa/jpnn)

Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Rabu, 17/6 pukul 13.00 WIB)

MD1 Grup

Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0

Grup A: Korea vs Ceko 2-1

1. Meksiko | 2. Korea | 3. Ceko | 4. Afrika Selatan



Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1

Grup B: Qatar vs Swiss 1-1

1. Swiss | 2. Kanada |3. Qatar | 4. Bosnia Herzegovina



Grup C: Brasil vs Maroko 1-1

Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1

1. Skotlandia | 2. Maroko | 3. Brasil | 4. Haiti



Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1

Grup D: Australia vs Turki 2-0

1. Amerika Serikat | 2. Australia | 3. Turki | 4. Paraguay



Grup E: Jerman vs Curacao 7-1

Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0

1. Jerman | 2. Pantai Gading | 3. Ekuador | 4. Curacao



Grup F: Belanda vs Jepang 2-2

Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1

1. Swedia | 2. Jepang | 3. Belanda | 4. Tunisia



Grup G: Belgia vs Mesir 1-1

Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2

1. Selandia Baru | 2. Iran | 3. Belgia | 4. Mesir



Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0

Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1

1. Uruguay | 2. Arab Saudi | 3. Spanyol | 4. Tanjung Verde



Grup I: Prancis vs Senegal 3-1

Grup I: Irak vs Norwegia 1-4

1. Norwegia 2. Prancis | 3. Senegal | 4. Irak



Grup J: Argentina vs Aljazair 3-0

Grup J: Austria vs Yordania 3-1

1. Argentina | 2. Austria. 3. Yordania | 4. Aljazair

Jadwal Kamis (18/6)

Grup K: Portugal vs Kongo – kick off 00.00 WIB

Grup L: Inggris vs Kroasia – kick off 03.00 WIB

Grup L: Ghana vs Panama – kick off 06.00 WIB

Grup K: Uzbekistan vs Kolombia – kick off 09.00 WIB

MD2 Grup

Grup A: Ceko vs Afrika Selatan – kick off 23.00 WIB