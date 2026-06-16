Jadwal Piala Dunia 2026: Ada Big Match Rabu Jam 2 Dini Hari

jpnn.com - NEW JERSEY - Salah satu big match di matchday 1 penyisihan grup Piala Dunia 2026 hadir pada Rabu (16/6) dini hari WIB, yakni laga di Grup I Prancis vs Senegal.

Duel tersebut pantas menyandang status partai besar MD1, selain Brasil vs Maroko (Grup C), Belanda vs Jepang (F), dan Inggris vs Kroasia (L).

Dari empat big match itu, mungkin Prancis vs Senegal yang paling berpotensi sarat drama.

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Itu merupakan pertarungan kontestan yang datang ke Piala Dunia 2026 dengan pasukan penyerang paling berlimpah, melawan salah satu Raja Afrika.

Prancis memasuki PD 2026 sebagai salah satu kandidat utama meraih trofi setelah mencapai final di dua edisi terakhir.

Namun, Senegal adalah musuh bebuyutan buat Prancis.

Senegal yang melukai Prancis pada PD 2002 di Jepang-Korea. Datang sebagai juara bertahan, Prancis kalah 0-1 dari Senegal di laga pertama grup dan gagal pulih hingga tersingkir secara menyedihkan.

Pelatih Prancis Dider Deschamps pun menyadari bahaya di laga pertama melawan Senegal nanti.