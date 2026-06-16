menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Jadwal Piala Dunia 2026: Ada Big Match Rabu Jam 2 Dini Hari

Jadwal Piala Dunia 2026: Ada Big Match Rabu Jam 2 Dini Hari

Jadwal Piala Dunia 2026: Ada Big Match Rabu Jam 2 Dini Hari
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyerang Prancis Michael Olise mencoba mengontrol bola saat sesi latihan menjelang timnya meladeni Senegal di Grup I Piala Dunia 2026. Foto: Franck Fife/AFP

jpnn.com - NEW JERSEY - Salah satu big match di matchday 1 penyisihan grup Piala Dunia 2026 hadir pada Rabu (16/6) dini hari WIB, yakni laga di Grup I Prancis vs Senegal.

Duel tersebut pantas menyandang status partai besar MD1, selain Brasil vs Maroko (Grup C), Belanda vs Jepang (F), dan Inggris vs Kroasia (L).

Dari empat big match itu, mungkin Prancis vs Senegal yang paling berpotensi sarat drama.

Baca Juga:

Itu merupakan pertarungan kontestan yang datang ke Piala Dunia 2026 dengan pasukan penyerang paling berlimpah, melawan salah satu Raja Afrika.

Prancis memasuki PD 2026 sebagai salah satu kandidat utama meraih trofi setelah mencapai final di dua edisi terakhir.

Namun, Senegal adalah musuh bebuyutan buat Prancis.

Baca Juga:

Senegal yang melukai Prancis pada PD 2002 di Jepang-Korea. Datang sebagai juara bertahan, Prancis kalah 0-1 dari Senegal di laga pertama grup dan gagal pulih hingga tersingkir secara menyedihkan.

Pelatih Prancis Dider Deschamps pun menyadari bahaya di laga pertama melawan Senegal nanti.

Jika Anda pengin tahu jadwal Piala Dunia 2026, maka Anda harus membuka berita ini. Ada partai besar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI