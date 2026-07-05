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Jadwal Piala Dunia 2026 dari 16 Besar Hingga Final

Jadwal Piala Dunia 2026 dari 16 Besar Hingga Final
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Anda pasti tahu dia mendukung tim yang mana di Piala Dunia 2026. Foto: Eduardo Verdugo/AP Photo

jpnn.com - PHILADELPHIA - Maroko dan Prancis menjadi tim pertama dan kedua yang mengantongi tiket perempat final atau 8 Besar Piala Dunia 2026.

Prancis masuk Top 8 setelah menyingkirkan Paraguay 1-0.

"Itu tidak mudah. Paraguay menggunakan semua trik yang ada. Itu bukan jenis sepak bola yang disukai orang untuk ditonton, tetapi kami tetap fokus dan itu tidak mudah dilakukan. Mereka adalah tim yang kuat secara fisik dan mereka bertahan dengan sangat baik. Sekarang, kami ke perempat final dan kami harus menikmatinya," kata Pelatih Prancis Didier Deschamps.

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Sementara itu, sebelumnya, Maroko mengalahkan Kanada 3-0.

Jadwal Piala Dunia 2026 dari 16 Besar Hingga Finalfifa

Empat tahun lalu pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Prancis dan Maroko berhadapan di semifinal. Prancis menang 2-0. Kini kedua negara berjumpa di perempat final Piala Dunia 2026.

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Laga di 16 Besar Piala Dunia 2026 masih banyak. Pada Senin dini hari nanti ada Brasil vs Norwegia dan superbig match Meksiko vs Inggris. (fifa/jpnn)

Jadwal Sisa Pertandingan Piala Dunia 2026

Cek jadwal dan bagan babak gugur Piala Dunia 2026 di sini. Anda bisa membayangkan siapa yang ke final.

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