Jadwal Piala Dunia 2026 dari Portugal Vs Spanyol Sampai Final

jpnn.com - DALLAS - Derbi Iberia hadir di 16 Besar Piala Dunia 2026, yakni Portugal vs Spanyol.

Kenapa disebut derbi Iberia? Ya, karena Portugal dan Spayol sama-sama negara yang berada di Semenanjung Iberia atau Jazirah Iberia.

Iberia merupakan semenanjung yang terletak di barat daya Eropa, terdiri dari Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, serta bagian barat daya Prancis yang berbatasan langsung dengan Spanyol dan Andorra.

Dari tiga semenanjung yang terdapat di Eropa (Iberia, Italia, dan Balkan), Iberia terletak di wilayah paling barat dan paling selatan di Benua Eropa.

Di panggung Piala Dunia, sudah dua kali mereka bertemu. Pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, Spanyol menang 1-0. Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, skor 3-3.

"Spanyol adalah tim hebat; kami berdua tim yang suka memainkan bola, bahkan bertahan dengan bola. Tim ini menghormati Spanyol. Sangat disayangkan bagi sepak bola Iberia, karena harus bertemu di sini. Saya pikir ini bisa menjadi final yang fantastis," ujar Pelatih Portugal Roberto Martinez -kelahiran Spanyol.

"Kami dua tim dengan karakteristik yang sangat mirip. Dalam segala hal. Begitu banyak pemain hebat di lapangan saat kami bentrok. Nanti akan ditentukan sejauh mana tim bisa memanfaatkan peluang, karena tidak ada unggulan di antara kami," ujar Pelatih Spanyol Luis de la Fuente.

Pemenang Portugal vs Spanyol akan ketemu pemenang dari laga Amerika Serikat vs Belgia.