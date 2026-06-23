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Jadwal Piala Dunia 2026: Pemenang Inggris Vs Ghana Dapat Tiket 32 Besar

Jadwal Piala Dunia 2026: Pemenang Inggris Vs Ghana Dapat Tiket 32 Besar
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Penjaga gawang Inggris Jordan Pickford berlatih menjelang pertemuan timnya dengan Ghana di Grup L Piala Dunia 2026. Foto: Juan Mabromata/AFP

jpnn.com - BOSTON - Satu dari empat laga terakhir di matchday 2 grup Piala Dunia 2026 dari Rabu (24/6) dini hari hingga siang WIB, pantas diberi cap big match.

Itu ialah Inggris vs Ghana di Grup L.

Inggris dan Ghana sama-sama menang di matchday 1. Inggris menang dari Kroasia, Ghana menundukkan Panama.

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Jadi, satu kemenangan lagi akan membuat siapa pun itu memastikan tiket ke 32 Besar.

"Jangan membandingkan persiapan melawan Panama dengan persiapan melawan Inggris," tutur bek Ghana Gideon Mensah.

"Kami harus lebih baik mempersiapkan diri melawan sebagian besar pemain terbaik di dunia. Namun, itu bukan sesuatu yang mengejutkan buat kami. Itu seharusnya akan menjadi sebuah panggung unjuk kemampuan buat kami," tutur bek Ghana Gideon Mensah.

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Buat Pelatih Inggris Thomas Tuchel, Ghana adalah tim yang dihuni pemain-pemain kuat khas Afrika.

"Ghana bermain dengan banyak kekuatan fisik, mereka bermain dengan banyak kecepatan dan kualitas individu. Mereka sepertinya tidak keberatan jika tidak terlalu banyak menguasai bola, karena mereka bisa kapan saja langsung melancarkan serangan balik berkecepatan tinggi," kata Tuchel.

Empat partai penutup matchday 2 grup Piala Dunia 2026, salah satunya Inggris vs Ghana.

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