Jadwal Piala Dunia 2026 Senin Malam-Selasa Pagi & Klasemen Grup

jpnn.com - ATLANTA - Juara Piala Eropa 2024 Spanyol akan melakoni partai pertamanya di Piala Dunia 2026.

Cabo Verde atau Cape Verde atau Tanjung Verde akan menjadi lawan pertama Tim Matador di Grup H.

Selain Spanyol dan Tanjung Verde, Grup H berisi Arab Saudi dan Uruguay.

Setelah pertandingan Spanyol vs Tanjung Verde, ada tiga pertandingan lagi hingga Selasa (16/6) pagi WIB.

Cek di bawah ini. (fifa/jpnn)

Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Senin, 15/6)

Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0

Grup A: Korea vs Ceko 2-1

Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1

Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1

Grup B: Qatar vs Swiss 1-1

Grup C: Brasil vs Maroko 1-1

Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1

Grup D: Australia vs Turki 2-0

Grup E: Jerman vs Curacao 7-1

Grup F: Belanda vs Jepang 2-2

Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0

Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1

Jadwal Senin Malam-Selasa Dini Hari/Pagi (15-16/6)

Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde - Kick Off 23.00 WIB

Grup G: Belgia vs Mesir - Kick Off 02.00 WIB

Grup H: Arab Saudi vs Uruguay - Kick Off 05.00 WIB

Grup G: Iran vs Selandia Baru - Kick Off 08.00 WIB

Klasemen Grup Piala Dunia 2026

A: 1. Meksiko | 2. Korea | 3. Ceko | 4. Afrika Selatan

B: 1. Swiss | 2. Kanada |3. Qatar | 4. Bosnia Herzegovina

C: 1. Skotlandia | 2. Maroko | 3. Brasil | 4. Haiti

D: 1. Amerika Serikat | 2. Australia | 3. Turki | 4. Paraguay

E: 1. Jerman | 2. Pantai Gading | 3. Ekuador | 4. Curacao

F: 1. Swedia | 2. Jepang | 3. Belanda | 4. Tunisia

G: Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru

H: Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay

I: Prancis, Senegal, Irak, Norwegia

J: Argentina, Aljazair, Austria, Yordania

K: Portugal, Kongo, Uzbekistan, Kolombia

L: Inggris, Kroasia, Ghana, Panama

Juara + Runner Up masing-masing grup, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik masuk 32 Besar.