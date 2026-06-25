Jadwal Piala Dunia 2026, Siapa Lawan Brasil di 32 Besar, Belanda atau Jepang?
jpnn.com - SEBANYAK 13 negara memastikan punya tiket 32 Besar Piala Dunia 2026 hingga Kamis (25/6).
Tim yang sudah lulus dari ujian penyisihan grup itu, yakni Meksiko, Afrika Selatan, Swiss, Kanada, Brasil, Maroko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, dan Bosnia-Herzegovina.
Sisa 19 tiket akan dipastikan hingga Minggu (28/6).
Pada Jumat (26/6) dini hari hingga pagi, akan diselesaikan persaingan di grup D, E, dan F.
Ada nama dan pertaruhan besar.
Belanda, Jepang, dan Swedia berebut memastikan posisi di Grup F. Salah taktik, bisa bahaya lantaran di 32 Besar sudah menunggu juara Grup C, yaitu Brasil.
Brasil vs Belanda? Brasil vs Jepang? Atau Brasil vs Swedia di 32 Besar? Itu bakal menjadi laga besar.
Menjadi juara di Grup F pun bukan tak ketemu lawan berat di 32 Besar. Maroko si peringkat kedua Grup C sudah menanti.
Baru satu slot 32 Besar Piala Dunia 2026 yang sudah pasti yakni Afrika Selatan vs Kanada. Brasil lawan siapa?
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