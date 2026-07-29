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Jadwal Piala Presiden 2026 Hari Ini: Juara Bertahan Vs Persija

Jadwal Piala Presiden 2026 Hari Ini: Juara Bertahan Vs Persija
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Skuad Persija di Piala Presiden 2026. Foto: persija

jpnn.com - SURABATA - Dua laga di Grup B Piala Presiden 2026 hadir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7).

Laga pertama hadir sore hari mulai pukul 15.30 WIB, mempertemukan juara bertahan Port FC (Thailand) versus Persija Jakarta.

Pada malam hari, tuan rumah grup, Persebaya, ketemu PSMS Meda.

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Buat Persija, laga melawan Port FC menjadi kesempatan melanjutkan pengembangan tim di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong.

Setelah diiris Persebaya di laga pertama, Persija kembali diuji oleh lawan berkualitas dan berpengalaman di level Asia yang tinggal selangkah lagi ke semifinal setelah menang dari PSMS di partai pertama.

"Port FC adalah juara bertahan. Jadi, saya pikir mereka adalah tim yang bagus. Kami pun sudah menganalisis permainan Port FC," kata Coach Shin Tae-yong di halaman Persija.

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Dia menjelaskan bahwa hasil pertandingan selalu penting, tetapi proses membangun fondasi permainan yang kuat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberikan kesempatan kepada setiap pemain untuk menunjukkan performa terbaiknya.

Ada dua pertandingan Piala Presiden 2026 hari ini, salah satunya petahana vs Persija Jakarta.

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