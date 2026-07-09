Jadwal Prancis vs Maroko, Deschamps Bilang Lawan Kandidat Kuat Juara Piala Dunia 2026

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal Prancis vs Maroko pada babak perempat final Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Boston Stadium, Jumat (10/7) mulai pukul 03.00 WIB.

Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps meminta pemain-pemainnya tampil lebih efisien dalam memanfaatkan peluang saat menghadapi Maroko.

"Kedua tim memiliki kekuatan di semua lini. Kami memang cukup efektif, tetapi seharusnya bisa lebih baik lagi. Terkadang Anda menciptakan enam peluang dan hanya mencetak dua gol, sementara di kesempatan lain hanya memiliki dua peluang dan keduanya menjadi gol. Yang terpenting adalah efisiensi," kata Deschamps seperti dilaporkan The Strait Times pada Kamis (9/7).

Meski Les Bleus menjadi tim paling produktif dalam turnamen ini dengan 14 gol, Deschamps menilai efektivitas penyelesaian akhir masih perlu ditingkatkan.

Prancis melaju ke perempat final setelah menyingkirkan Paraguay 1-0 berkat penalti Kylian Mbappe di babak 16 besar.

Mbappe kini telah mencetak tujuh gol, hanya kalah dari kapten Argentina Lionel Messi yang memimpin daftar top skor sementara dengan delapan gol.

Selain Mbappe, lini depan Prancis diperkuat Ousmane Dembele, Michael Olise, dan Bradley Barcola yang sejauh ini menjadi salah satu trisula serangan paling berbahaya dalam turnamen ini sejauh ini.

Namun, Deschamps menegaskan Maroko lawan yang jauh berbeda dibanding Paraguay.