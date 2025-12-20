Jadwal Semifinal BWF World Tour Finals 2025, Sabar/Reza ke-9
jpnn.com - HANGZHOU - Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi Isfahani (nonpelatnas PBSI) menjadi satu-satunya wakil Indonesia di semifinal BWF World Tour Finals 2025.
Ganda putra peringkat sepuluh dunia itu menembus semfinal dengan menyandang status runner up Grup A.
Sabar/Reza finis di bawah unggulan utama yang juga peringkat satu dunia dari Korea Kim Won Ho/Seo Seung Jae.
Pada undian semifinal Jumat (19/12) malam, Sabar/Reza mendapat slot ketemu lagi dengan Kim/Seo.
Undian semifinal tak membatasi pertemuan antara juara dan runner up grup yang sama, hanya menghindari drawing juara grup vs juara grup.
Pada penyisihan Grup A, Sabar/Reza kalah dari Kim/Seo 20-22, 17-21.
Satu semifinal lainnya di nomor ganda putra BWTF 2025 mempertemukan harapan China Liang Wei Keng/Wang Chang versus duo Menara India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.
Semifinal BWTF 2025 akan dibuka dengan big match di nomor tunggal putri antara An Se Young (Korea) vs Akane Yamaguchi (Jepang) mulai pukul 08.30 WIB.
Cek di sini 20 kontestan semifinal BWF World Tour Finals 2025 dan jadwal pertandingan. Jangan sampai enggak, ya.
