Jadwal Semifinal China Open 2026: Fajar/Fikri Diuji Jago Tuan Rumah

jpnn.com - Indonesia hanya memiliki satu wakil yang masih bertahan di semifinal China Open 2026.

Harapan Merah Putih kini sepenuhnya berada di pundak ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri yang akan tampil pada Sabtu (25/7/2026).

Fajar/Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Wei Keng/Wang Chang.

Satu-satunya Wakil Indonesia yang Tersisa

Ganda putra ranking dua dunia itu menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil menembus empat besar setelah tiga wakil lain tersingkir pada babak perempat final.

Kemenangan atas Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju bukan hanya memastikan tiket semifinal, tetapi juga menjadi ajang balas dendam setelah sebelumnya pasangan Korea ersebut mengalahkan Fajar/Fikri di Kejuaraan Asia.

Meski menang dua gim langsung dengan skor 21-15, 21-13, Fajar menilai pertandingan tidak semudah yang terlihat dari hasil akhir.

"Alhamdulillah bersyukur diberikan kemenangan, kelancaran juga di pertandingan hari ini. Meskipun skor jauh tapi memang tidak mudah untuk kami menghadapi pasangan Korea."

"Beberapa kali bola yang harusnya kami bisa mematikan, tapi mereka bisa mengembalikan," ucapnya.