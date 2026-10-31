Jadwal Semifinal Hylo Open 2026: Tiga Wakil Merah Putih Berjuang
jpnn.com - Tiga wakil Indonesia masih berpeluang melaju ke final Hylo Open 2026.
Salah satu duel yang patut dinantikan ialah pertemuan Jonatan Christie dengan unggulan pertama asal Denmark, Anders Antonsen.
Rangkaian semifinal Hylo Open 2026 dijadwalkan dimulai pukul 20.00 WIB.
Amri/Nita Hadapi Pasangan Denmark
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah menjadi wakil Indonesia pertama yang akan bertanding. Ganda campuran unggulan kelima itu menghadapi pasangan Denmark, Jesper Toft/Amalie Cecillie Kudsk.
Amri/Nita dijadwalkan tampil pada partai kedua di lapangan 1.
Sebelumnya, Amri/Nita berhasil melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan wakil Spanyol, Ruben Garcia/Lucia Rodriguez, dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-19.
Jonatan Christie Berpeluang Membalas Kekalahan
Dari sektor tunggal putra, Jonatan Christie akan menghadapi ujian berat melawan Anders Antonsen. Pebulu tangkis Denmark tersebut berstatus unggulan pertama dalam turnamen ini.
Pertemuan di Jerman juga menjadi kesempatan bagi Jojo, sapaan akrab Jonatan, untuk membalas kekalahan pada Kejuaraan Dunia 2025 di Hangzhou.
Peluang Indonesia mengirim tiga wakil ke final Hylo Open 2026 masih terbuka. Simak jadwal pertandingannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hylo Open 2026: Misi Balas Dendam Menanti Jonatan Christie
- Gebrakan Ubed di French Open 2026 Berbuah Manis, Ranking BWF Naik Tiga Tingkat
- French Open 2026: Sempat Tertekan, Ubed Paksa Jonatan Christie Angkat Koper
- Denmark Open 2026: Alwi Farhan Bikin Jonatan Christie Tak Berkutik, Ada yang Berubah
- Jonatan Christie Puji Alwi Farhan, Kini Bentrok di 16 Besar Denmark Open 2026
- Denmark Open 2026: Alwi Farhan Tak Gentar Hadapi Jonatan Christie