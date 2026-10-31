Jadwal Semifinal Hylo Open 2026: Tiga Wakil Merah Putih Berjuang

jpnn.com - Tiga wakil Indonesia masih berpeluang melaju ke final Hylo Open 2026.

Salah satu duel yang patut dinantikan ialah pertemuan Jonatan Christie dengan unggulan pertama asal Denmark, Anders Antonsen.

Rangkaian semifinal Hylo Open 2026 dijadwalkan dimulai pukul 20.00 WIB.

Amri/Nita Hadapi Pasangan Denmark

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah menjadi wakil Indonesia pertama yang akan bertanding. Ganda campuran unggulan kelima itu menghadapi pasangan Denmark, Jesper Toft/Amalie Cecillie Kudsk.

Amri/Nita dijadwalkan tampil pada partai kedua di lapangan 1.

Sebelumnya, Amri/Nita berhasil melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan wakil Spanyol, Ruben Garcia/Lucia Rodriguez, dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-19.

Jonatan Christie Berpeluang Membalas Kekalahan

Dari sektor tunggal putra, Jonatan Christie akan menghadapi ujian berat melawan Anders Antonsen. Pebulu tangkis Denmark tersebut berstatus unggulan pertama dalam turnamen ini.

Pertemuan di Jerman juga menjadi kesempatan bagi Jojo, sapaan akrab Jonatan, untuk membalas kekalahan pada Kejuaraan Dunia 2025 di Hangzhou.