Jadwal Semifinal Japan Open 2026, Indonesia Punya 2 Wakil
jpnn.com - TOKYO - Ganda campuran peringkat satu dunia dari China Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping menjadi finalis pertama Japan Open 2026 Super 750.
Feng/Huang masuk final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Akira Koga/Natsu Saito pada semifinal di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Sabtu (18/7) pagi WIB.
Pasangan Negeri Panda menang straight game 21-13, 21-8 dan mempertebal keunggulan head to head menjadi 2-0.
Itu akan menjadi final ketiga Feng/Huang di BWF World Tour 2026 setelah Indonesia Open Super 1000 dan Australian Open Super 500.
Pada dua turnamen tadi, Feng/Huang menjadi juara.
Final Japan Open 2026 nomor ganda campuran besok, akan mempertemukan Feng/Huang dengan pemenang dari semifinal Jimmw Wong/Cheng Su Yin (Malaysia) vs Tang Chung Man/Tse Ying Suet (Hong Kong).
Saat ini sedang berlangsung partai kedua di rangkaian semifinal Japan Open 2026. Cek di bawah jadwal lengkapnya. (bwf/jpnn)
bwf
Semifinal Japan Open 2026 Super 750 sudah mulai. Sudah ada finalis pertama. Wakil Indonesia main jam berapa?
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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