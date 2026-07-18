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Jadwal Semifinal Japan Open 2026, Indonesia Punya 2 Wakil

Jadwal Semifinal Japan Open 2026, Indonesia Punya 2 Wakil
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Ganda campuran China Feng Yan Zhe (kiri) dan Huang Dong Ping. Foto: Jia Hao Cheng/Xinhua

jpnn.com - TOKYO - Ganda campuran peringkat satu dunia dari China Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping menjadi finalis pertama Japan Open 2026 Super 750.

Feng/Huang masuk final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Akira Koga/Natsu Saito pada semifinal di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Sabtu (18/7) pagi WIB.

Pasangan Negeri Panda menang straight game 21-13, 21-8 dan mempertebal keunggulan head to head menjadi 2-0.

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Itu akan menjadi final ketiga Feng/Huang di BWF World Tour 2026 setelah Indonesia Open Super 1000 dan Australian Open Super 500.

Pada dua turnamen tadi, Feng/Huang menjadi juara.

Final Japan Open 2026 nomor ganda campuran besok, akan mempertemukan Feng/Huang dengan pemenang dari semifinal Jimmw Wong/Cheng Su Yin (Malaysia) vs Tang Chung Man/Tse Ying Suet (Hong Kong).

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Saat ini sedang berlangsung partai kedua di rangkaian semifinal Japan Open 2026. Cek di bawah jadwal lengkapnya. (bwf/jpnn)

Jadwal Semifinal Japan Open 2026, Indonesia Punya 2 WakilJadwal Semifinal Japan Open 2026, Indonesia Punya 2 WakilJadwal Semifinal Japan Open 2026, Indonesia Punya 2 WakilJadwal Semifinal Japan Open 2026, Indonesia Punya 2 WakilJadwal Semifinal Japan Open 2026, Indonesia Punya 2 Wakilbwf

Semifinal Japan Open 2026 Super 750 sudah mulai. Sudah ada finalis pertama. Wakil Indonesia main jam berapa?


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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