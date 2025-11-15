Jadwal Semifinal Kumamoto Masters 2025: Rintangan Baru Menanti Gregoria Mariska Tunjung

jpnn.com - Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang akan berjuang di semifinal Kumamoto Masters 2025.

Pebulu tangkis tunggal putri itu menjaga harapan Merah Putih di turnamen level BWF Super 500 tersebut.

Pada laga penentuan menuju final, Jorji -sapaan Gregoria- akan berhadapan dengan wakil Taiwan Chiu Pin Chan.

Ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di panggung internasional. Secara peringkat, Jorji masih lebih unggul dibanding Chiu.

Jorji saat ini berada di peringkat ke-11 dunia, sedangkan Chiu berada di posisi ke-20.

Namun, performa Chiu yang baru saja menjuarai Korea Masters pekan lalu membuat partai ini diprediksi berlangsung ketat.

Pertandingan semifinal Kumamoto Masters 2025 dijadwalkan mulai pada pukul 08.00 WIB, dengan duel Gregoria vs Chiu Pin Chan menempati urutan kelima.

Bagi Gregoria, semifinal ini memiliki arti lebih dari sekadar capaian turnamen. Seusai sempat menepi cukup lama karena vertigo, Kumamoto Masters 2025 menjadi panggung pertama yang kembali memperlihatkan ketangguhannya.(mcr15/jpnn)