Jadwal Semifinal VNL 2026 Putra Hari Ini, Mungkin 5 Set Lagi
jpnn.com - NINGBO - Volleyball Nations League atau VNL 2026 Pria tiba di semifinal.
Dua pertarungan Top 4 hadir pada Sabtu (1/8) siang dan malam WIB.
Pada pukul 14.00 WIB ada Slovenia vs Polandia. Ini akan menjadi kali keempat (ketiga berturut-turut) Slovenia bermain di semifinal VNL. Dalam ketiga kasus sebelumnya, mereka menyelesaikan musim di posisi keempat, sehingga mereka belum meraih medali VNL pertama mereka.
Musim ini, Slovenia menempati posisi ketiga di klasemen akhir reguler dengan rekor menang-kalah 10-2 dan 26 poin.
Di perempat final, Slovenia berjuang keras menyingkirkan Turki, 3-0, tetapi cek skor kecilnya; 25-21, 35-33, 39-37).
Slovenia saat ini berada di peringkat kelima dalam Peringkat Dunia FIVB.
Polandia, mereka adalah juara bertahan VNL dan tim nomor satu dunia. Polska telah memenangi VNL dua kali – 2023 dan 2025.
Pada 2021, mereka meraih perak. Mereka juga memiliki tiga medali perunggu dalam koleksi mereka – dari tahun 2019, 2022, dan 2024. Jadi, mereka telah naik podium di keenam edisi VNL terakhir (dari total tujuh edisi). Bicara voli putra dunia, pasti harus menyinggung Polandia.
Para semifinalis VNL 2026 Pria sudah ketemu di penyisihan reguler musim ini, mereka main lima set.
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