Jadwal Siaran Langsung Laga Timnas U-22 di Grup B Piala AFF U-22 2019

jpnn.com, JAKARTA - Timnas U-22 Indonesia bakal memulai perjuangannya di Piala AFF U-22 2019 mulai 18 Februari mendatang. Seluruh laga Timnas U-22 ini rencananya akan tayang secara langsung di RCTI.

Garuda Muda sudah sebulan terakhir ini mempersiapkan diri. Di bawah komando Indra Sjafri, mereka telah beberapa kali melakoni uji coba sebelum bertolak ke Kamboja.

Witan Sulaiman cs diharapkan bisa berbuat banyak dalam turnamen nanti. Timnas U-22 sendiri masuk dalam Grup B bersama Myanmar, Kamboja, dan Malaysia.

Mereka akan memulai turnamen ini melawan Myanmar pada 18 Februari mendatang. Berikut Jadwal Live TV Timnas U-22 Indonesia di Piala AFF U-22 2019. (indra eka setiawan/jpc)

Myanmar vs Indonesia, 18 Februari 2019, Kick-off 15.30 WIB

Indonesia vs Malaysia, 20 Februari 2019, Kick-off 15.30 WIB

Indonesia vs Kamboja, 22 Februari 2019, Kick-off, 18.30 WIB