Jadwal Siaran Langsung Sepak Bola Malam Ini, Fokus ke Premier League

jpnn.com, JAKARTA - Kompetisi Premier League musim ini bakal berakhir, Minggu (12/5) malam WIB. Sepuluh pertandingan pemungkas digelar serentak mulai pukul 21.00 WIB.

Gelar juara ditentukan pada partai terakhir. Saat ini Manchester City dan Liverpool hanya berselisih satu angka. City di atas angin karena kemenangan akan memastikan mereka juara. The Citizens hanya menghadapi Brighton, yang tak lagi memiliki kepentingan karena sudah pasti bertahan di Premier League.

Sementara itu, Liverpool menjamu Wolverhampton. Di Anfield, Liverpool berpotensi meraih kemenangan. Namun, kemenangan tak berpengaruh andai Man City juga menang.

Laga Brighton kontra Man City disiarkan langsung oleh MNCTV pada pukul 21.00 WIB, Minggu (12/5). Sedangkan laga Liverpool menjamu Wolves rencananya disiarkan oleh Global TV pada jam dan hari yang sama. (jpc)

(Baca lagi: Gol Menakjubkan Kompany Bawa Manchester City Kembali ke Puncak Klasemen)

Jadwal Siaran Langsung TV Sepak Bola

Minggu, 12 Mei 2019

17.30 WIB: Torino vs Sassuolo – Live beIN Sports 3

20.00 WIB: Sampdoria vs Empoli – Live beIN Xtra

21.00 WIB: Brighton vs Man City – Live MNCTV, beIN Sports 1

21.00 WIB: Man United vs Cardiff – Live beIN Sports 2

21.00 WIB: Liverpool vs Wolverhampton – Live Global TV, beIN Sports 3

21.00 WIB: Burnley vs Arsenal – Live beIN Xtra

21.00 WIB: Palace vs Bournemouth – Live beIN Xtra

21.00 WIB: Fulham vs Newcastle – Live beIN Xtra

21.00 WIB: Leicester vs Chelsea – Live beIN Xtra

21.00 WIB: Tottenham vs Everton – Live beIN Xtra

23.00 WIB: SPAL 2013 vs Napoli – Live beIN Xtra

23.30 WIB: Sociedad vs Madrid – Live beIN Xtra

23.30 WIB: Atletico vs Sevilla – Live beIN Sports 1

23.30 WIB: Valencia vs Alaves – Live beIN Sports 2

23.30 WIB: Barcelona vs Getafe – Live beIN Sports 3

*Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya