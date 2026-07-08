Jadwal Spanyol vs Belgia, La Furia Roja Sesumbar Calon Juara Piala Dunia 2026

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal Spanyol vs Belgia sebagai laga perempat final Piala Dunia 2026 akan dihelat di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat (AS), Sabtu (11/7) pukul 02.00 WIB.

Pemain Timnas Spanyol Marc Cucurella menyebut timnya mempunyai modal sangat positif untuk menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah kini menjadi satu-satunya tim yang belum pernah kebobolan sampai babak perempat final.

Spanyol mengalahkan Portugal 1-0 melalui gol Mikel Merino pada menit akhir pada babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat (AS), Selasa, yang membuat mereka lulus ke babak berikutnya, sekaligus memperpanjang rekor cleansheet menjadi lima pertandingan.

"Tim-tim besar dan calon juara adalah mereka yang bertahan dengan sangat baik. Itulah yang sedang kami bangun. Bukan hanya bek dan penjaga gawang, tetapi seluruh tim: bagaimana kami menekan, menutup jalur umpan, dan berkomunikasi," kata Cucurella, dikutip dari laman resmi FIFA, Rabu (8/7).

Cucurella selalu bermain sebagai starter dalam lima laga Piala Dunia 2026 yang dimainkan Spanyol, dimana dia sebagai bek sayap kiri tak hanya membantu timnya cleansheet. Namun, juga dalam gol setelah mencatatkan tiga assist.

Dari lima laga ini, hanya Tanjung Verde yang tak sanggup Spanyol kalahkan, setelah kedua tim bermain imbang 0-0 pada laga pertama di Grup H.

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"Jika kami terus mencatat clean sheet, kami akan selalu lebih dekat dengan kemenangan," kata pemain yang musim depan berseragam Real Madrid tersebut.

Di perempat final, La Furia Roja ditantang oleh Belgia, yang baru menyingkirkan salah satu tuan rumah, yaitu AS, dengan skor 4-1.