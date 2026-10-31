Jadwal Sprint Race MotoGP Malaysia 2026: Jorge Martin Kembali, Marc Marquez Terancam?
jpnn.com - MotoGP Malaysia 2026 menjadi kesempatan penting bagi Jorge Martin untuk kembali menekan Marc Marquez.
Jorge Martin yang sebelumnya diragukan tampil akibat cedera pergelangan tangan akhirnya dinyatakan fit untuk mengikuti balapan di Negeri Jiran.
Kepastian tersebut menjadi kabar penting dalam persaingan klasemen sementara. Martin masih tertinggal 10 poin dari Marquez sehingga sprint race di Sirkuit Sepang, Sabtu (31/10/2026).
Jorge Martin Akhirnya Bisa Balapan di Malaysia
Kesempatan Martin untuk mengaspal sempat berada dalam ketidakpastian setelah mengalami kecelakaan saat sprint race MotoGP Australia, Sabtu (24/10/2026). Insiden tersebut mengakibatkan tulang pergelangan tangan kanannya patah.
Tim medis MotoGP kemudian memeriksa kondisi Martin setibanya di Malaysia. Pada Kamis (29/10/2026), rider Aprilia itu memperoleh izin awal untuk mencoba kembali mengendarai motor, tetapi harus menjalani evaluasi lanjutan setelah FP1.
Kesempatan itu dimanfaatkan Martin untuk menyelesaikan 12 putaran dalam sesi latihan pertama. Meski kecepatannya belum menyamai Marquez dan terpaut hampir dua detik, Martin berhasil melewati tahap evaluasi.
Juara dunia MotoGP 2024 itu akhirnya dinyatakan fit untuk mengikuti MotoGP Malaysia 2026 akhir pekan ini.
Jadwal Sprint Race dan Siaran Langsung MotoGP Malaysia
Sabtu (31/10/2026) menjadi hari penting bagi para pembalap untuk mengamankan posisi start sekaligus mengumpulkan poin tambahan. Agenda dimulai dengan FP2, kemudian dilanjutkan kualifikasi Q1 pukul 09.50 WIB dan Q2 pukul 10.15 WIB.
MotoGP Malaysia 2026 menjadi kesempatan penting bagi Jorge Martin untuk kembali menekan Marc Marquez.
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