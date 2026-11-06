Jadwal Super League: Ada Kekuatan Baru

jpnn.com - YOGYAKARTA – PSIM Yogyakarta menyambut laga ke-9 Super League dengan motivasi tinggi.

Laskar Mataram -julukan PSIM, akan menjamu Dewa United Banten FC di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/11) kick off pukul 15.30 WIB.

Jika melihat papan klasemen sementara saat ini, kedua tim berbeda jauh.

PSIM ada di papan bawah, tepatnya di peringkat ke-15 dengan koleksi lima poin.

Sementara itu, Dewa United adalah tim berperingkat ke-2 dengan 17 poin atau hanya satu poin saja jaraknya dari Persija Jakarta yang ada di puncak klasemen.

Namun, PSIM saat ini tim dengan kekuatan baru yang berbeda. Pada laga pekan ke-8 lalu, PSIM baru saja mencatat kemenangan perdananya seusai mengalahkan Borneo FC Samarinda dengan skor 2-1 di laga home.

Selain itu, PSIM juga baru saja memiliki pelatih kepala baru, yakni Risto Vidakovic yang sudah memimpin jalannya latihan, tetapi memang kemungkinan masih belum bisa mendampingi tim di pinggir lapangan saat pertandingan melawan Dewa United karena masalah administrasi.

“Kami punya waktu recovery relatif singkat, tetapi tetap kami optimalkan. Kami juga sudah menjalani sesi latihan bersama Coach Risto, kami benahi yang menjadi kekurangan dari laga sebelumnya. Secara teknis kami merasa punya kekuatan baru, lebih optimal, dan secara fisik pemain sudah mulai pulih,” kata karteker PSIM Yogyakarta Guntur Cahyo Utomo.