Jadwal Super League: Alarm Bisa Menyala di Yogyakarta

jpnn.com - YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta membidik kemenangan pertama di Super League musim ini.

Setelah empat laga, PSIM tak jua menang. Sekali imbang, tiga kali tumbang. Setelah main imbang 1-1 lawan Persita Tangerang di laga home, PSIM tak kuasa menahan para lawannya dan kalah masing-masing 0-1 atas Persebaya di Surabaya, 1-2 dari Madura United di laga away, dan takluk 0-4 dari Persija Jakarta di laga home.

Pada pekan ke-5 ini, PSIM kedatangan tamu yang juga sedang tidak baik-baik saja.

PSIM menjamu PSM Makassar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Jumat (16/10). Kickoff 15.30 WIB.

Memang masih banyak pertandingan tersisa musim ini. Namun, jika tak segera bangkit, alarm tanda bahaya bagi PSIM bisa saja menyala.

“Bicara tentang persiapan, kondisi pemain bagus, semua pemain sudah siap. Setelah kekalahan dari Persija lalu, saya sudah menemui para pemain dan berbicara banyak hal dengan pemain,” ujar Pelatih PSIM Jean-Paul van Gastel.

Pelatih asal Belanda itu juga mengaku paham serta mengerti apa yang dirasakan oleh para suporter PSIM. Satu poin dari empat laga tentu bukan hasil yang bisa membuat tersenyum puas.

“Saya paham dengan kekhawatiran yang mereka rasakan. Kami telah memainkan empat laga dan baru bisa meraih satu poin. Kami juga punya kekhawatiran yang sama. Saya sepenuhnya bisa paham adanya kekhawatiran dari suporter,” ujar Van Gastel lagi. (il/jpnn)