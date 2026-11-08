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Jadwal Super League: Bali United Vs Persik Kediri Sore Ini

Jadwal Super League: Bali United Vs Persik Kediri Sore Ini
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Johnny Jansen memimpin latihan Bali United. Foto: Bali United.

jpnn.com - GIANYAR - Dewa United, Madura United, dan Persija Jakarta sama-sama meraih kemenangan di pekan ke-9 Super League.

Bali United pun kudu menang melawan Persik Kediri hari ini jika tak mau ditinggal tiga tim tadi.

Duel Bali United vs Persik Kediri hadir di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar mulai pukul 15.30 WIB.

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Saat ini Bali United berada di posisi ke-4 klasemen dengan koleksi 16 poin, berjarak tiga poin dari Madura United yang berada di urutan ke-3.

Andai imbang atau bahkan kalah dari Persik, Bali United terancam tertinggal dari tiga tim di atas, bahkan bisa disalip tim di bawahnya.

"Kami sudah meninjau rekaman video mengenai cara lawan bertahan, menyerang, melakukan transisi, serta situasi bola mati. Kami membahas tim lawan bersama para pemain, lalu melakukan sesi latihan singkat di lapangan," kata Pelatih Bali United Johnny Jansen.

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"Jika ingin berlaga di Asia, kami harus terbiasa menghadapi pekan-pekan yang padat," imbuh Johnny. (il/jpnn)

Hasil-Jadwal-Klasemen
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Bali United pun kudu menang melawan Persik Kediri hari ini jika tak mau ditinggal tiga tim tadi.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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