Jadwal Super League Hari Ini Borneo FC Vs Dewa United, Misterius

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC Samarinda akan menjamu Dewa United pada laga pekan ke-5 Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (16/9) sore.

Laga ini dimajukan dari jadwal yang seharusnya, lantaran pada pekan ke-5 yang sejatinya bergulir pada 16-18 Oktober, Borneo FC berjibaku di AFC Challenge League.

Menjamu Dewa United, Borneo FC misterius alias penuh rahasia.

Pelatih Mauro Jeronimo tak mau memberikan gambaran komposisi pemain yang akan diturunkan.

"Waktunya memang singkat karena kami paham bahwa putaran ini dijadwalkan lebih awal mengingat kami akan berlaga di ASEAN Club Championship Cup dan AFC. Sekali lagi, fokus kami hanyalah memastikan pemulihan kondisi pemain berjalan dengan baik," ujar pelatih asal Spanyol itu.

"Anda semua akan mengetahui siapa saja yang masuk dalam susunan sebelas pemain utama. Nanti. Saya tidak akan membocorkan apakah saya akan melakukan rotasi, karena saya tidak ingin memberikan keuntungan bagi lawan," imbuhnya.

Selain persoalan rotasi, Borneo FC juga belum bisa menurunkan dua pemain baru yang bergabung dengan tim. (il/jpnn)

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